Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο με μια 38χρονη που διένυε τον 7ο μήνα εγκυμοσύνη, να χάνει τη ζωή της από ανεύρυσμα. Το μωρό της γεννήθηκε πρόωρα, ενώ η οικογένεια της γυναίκας αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» οι γιατροί, έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την 38χρονη αλλά και το κοριτσάκι που κυοφορούσε. Το μωρό μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο των Αθηνών με θερμοκοιτίδα. Η μητέρα, δυστυχώς κατέληξε.

Η οικογένειά της, σε μια πράξη γενναιότητας, αποφάσισε να δωρίσει ζωτικά όργανά της για να δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Η κηδεία της γυναίκας θα γίνει την Τρίτη 27 Μαΐου στις 17:30 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, στο Φαληράκι.

Πηγή: skai.gr

