Prime Time: Παπάς δεν έχει τελέσει γάμο και βάπτιση εδώ και 25 χρόνια

Η Ελλάδα… ερημώνει και φθίνει. Χωριά που κάποτε ήταν γεμάτα ζωή εγκαταλείπονται καθημερινά στην τύχη τους, με τους λίγους γηραιούς που μένουν πίσω να… «φυλάττουν Θερμοπύλες», χωρίς όμως ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Η έλλειψη επαγγελματικής προοπτικής αναγκάζει τους νεότερους να φύγουν, αναζητώντας την τύχη τους κάπου αλλού, σε κάποιο αστικό κέντρο, χωρίς να κοιτάζουν πίσω.

«Έχω να κάνω γάμο και βαφτίσια 25 χρόνια…». Με αυτήν την αφοπλιστική φράση ο πατέρας Σεραφείμ, ιερέας του Κρυονερίου Λίμνης Πλαστήρα των μόλις 130 ψυχών, δίνει το στίγμα του δημογραφικού προβλήματος που μαστίζει τη χώρα και ιδίως τα απομακρυσμένα χωριά της υπαίθρου.

Η Μαρία Βούσουλα, αναζητώντας τα αίτια της υπαρξιακής απειλής που τις τελευταίες δεκαετίες εξελίσσεται σιωπηλά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ταξίδεψε με την κάμερα του Prime Time σε περιοχές της χώρας που εκπέμπουν σήμα κινδύνου.

Ανάμεσα σε αυτές, η Ευρυτανία και η Καρδίτσα – δύο περιφερειακές ενότητες με οικονομικές επιδόσεις σημαντικά χαμηλότερες των εθνικών αλλά και των κοινοτικών, οι οποίες δεν διαφοροποιούνται και από την τάση της διαρκούς πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Στο καφενείο του Κρυονερίου, ο πατέρας Σεραφείμ, πρεσβύτερος του ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου για σχεδόν μισό αιώνα και γέννημα θρέμμα του χωριού, αναπολεί τις εποχές που τελούσε, όπως με νοσταλγία λέει, 10 γάμους και 15 βαφτίσεις τον χρόνο.

«Ήμασταν περίπου 600 άτομα και τώρα δεν φτάνουμε ούτε τα 130. Πώς να μην έχω παράπονο; Βλέπω το χωριό μου να φθείρεται, να φεύγουν οι άνθρωποι. Μέσα σε έναν μήνα είχαμε έξι κηδείες», συνεχίζει και αποδίδει το φαινόμενο της ερήμωσης στην έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους.

«Δεν υπάρχουν προοπτικές. Τι να κάνουν εδώ», διερωτάται, σπεύδοντας να διευκρινίσει πως στο παρελθόν η αγροτική παραγωγή ήταν αρκετή για να θρέψει τις οικογένειες των πενταπλάσιων μόνιμων κατοίκων.

Όσο για το μέλλον, η απάντησή του δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας – παρά την τεράστια τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Πλαστήρα. «Δεν γυρίζει το χωριό όπως ήταν παλιά», εκτιμά, με τον 82χρονο συγχωριανό και φίλο του Βασίλη Νάκη να συμπληρώνει: «Μείναμε τώρα 10 γέροι εδώ. Όλη την ημέρα, αν βγεις στο καφενείο, θα δεις εμένα, τον παπά, τον Θωμά και κανέναν δυο ακόμα. Αυτή είναι η ζωή που κάνουμε τώρα…».

Το σημερινό Prime Time (21:00) καταγράφει ανθρώπινες ιστορίες που εξηγούν τα αίτια της υπογεννητικότητας και, με τη συνδρομή ειδικών, ερμηνεύει τα αμείλικτα στατιστικά της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά αλλά διστάζουν λόγω των οικονομικών υποχρεώσεων, γυναίκες που δεν βρίσκουν υποστήριξη στο περιβάλλον τους, συνθέτουν την εικόνα μίας χώρας που γερνάει. Εάν, μάλιστα, στο παγιωμένο φαινόμενο της υπογεννητικότητας, προστεθεί η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η αδιάκοπη τάση της μαζικής φυγής νέων υψηλής ειδίκευσης στο εξωτερικό, το μείγμα γίνεται καταστροφικό.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μεταξύ άλλων, μιλάει για τον γόρδιο δεσμό του δημογραφικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανάσιος Θανόπουλος, υπογραμμίζει τη μεγάλη απώλεια εργατικού δυναμικού μέσω της συνεχιζόμενης φυγής, ενώ ο καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βύρων Κοτζαμάνης, δείχνει ως βασική αιτία της διαρκούς μείωσης του πληθυσμού την ανασφάλεια για το μέλλον.

