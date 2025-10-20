Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρει η καταγγελία νεαρής αστυνομικού η οποία με βίντεο σε προσωπικό της λογαριασμό στα social, καταγγέλλει πως έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πρώην σύντροφο της, επίσης αστυνομικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, η αστυνομικός - η οποία στο παρελθόν είχε βρεθεί στο στόχαστρο των αδιάφθορων της ΕΛΑΣ μετά από καταγγελία πως έκανε χλιδάτη ζωή και ακριβά ταξίδια - δεν διστάζει να ανεβάσει και βίντεο από τον ξυλοδαρμό της, καταγγέλλοντας μάλιστα πως στο παρελθόν τον έχει καταγγείλει μέχρι και για revenge porn.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η μήνυση κατατέθηκε το 2023, ενώ μέχρι σήμερα ο αστυνομικός που καταγγέλλεται, υπηρετεί κανονικά στην ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα στη ΓΑΔΑ.

Η νεαρή αστυνομικός, αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό της μέσα σε νυχτερινό κέντρο, πάτησε το panic button το οποίο είχε στο κινητό της λόγω της καταγγελίας του 2023 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί.

Ο δράστης, ο οποίος έχει εξαφανιστεί, αναζητείται από τις Αρχές, ενώ εις βάρος του έχει κινηθεί τόσο η πειθαρχική όσο και η ποινική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.