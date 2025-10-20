Μετά την εκπνοή της περιόδου αναστολής χορήγησης ασύλου αυξήθηκαν οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη σε ένα νησί που έχει ήδη δοκιμαστεί χωρίς να έχει τις υποδομές. Από 1ης Οκτωβρίου έως και σήμερα έχουμε 20 περιστατικά με 930 αφίξεις, μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουμε 15 περιστατικά. Σήμερα Δευτέρα είχαμε τρία περιστατικά, τα δύο στα νότια παράλια του Ηρακλείου με 59 και 46 μετανάστες αντίστοιχα, και ένα στη Γαύδο με 45 μετανάστες.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κρήτη Χάρη Λεοντάκη στο Ηράκλειο βρίσκονται ήδη 139 μετανάστες σε ένα ακατάλληλο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο λιμάνι. Πάντως, οι ροές προς την Κρήτη προς το παρόν είναι διαχειρίσιμες και οι μεταφορές στην ηπειρωτική χώρα είναι καθημερινές. Σήμερα με τα πλοία της γραμμής αναμένεται να αποχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου 53 μετανάστες, και άλλοι 80 από τα Χανιά, (όπου βρίσκονται 200 μετανάστες).

Πηγή: skai.gr

