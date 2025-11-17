Βίντεο από τα επεισόδια με τραυματίες που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, όταν ομάδες ακροαριστερών συνεπλάκησαν με αναρχικούς, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. στο Πολυτεχνείο χθες». Η Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς με κομμουνιστική και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για τη συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους!».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ένταση ξεκίνησε στο προαύλιο και πολύ γρήγορα μεταφέρθηκε και σε εσωτερικούς χώρους του συγκροτήματος. Παρευρισκόμενοι περιγράφουν σκηνές «απόλυτου χάους», με ομάδες να ανταλλάσσουν σπρωξιές και χτυπήματα, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν έντρομοι.

Μετά τα βίαια επεισόδια ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την ΑΡΑΣ.

Απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25 για διακοπή συνεργασίας με την ΑΡΑΣ



Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2025, την παραμονή της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, συνεδρίασε εκτάκτως η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 και υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του γραμματέα του… — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) November 16, 2025

