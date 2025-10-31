Στη φυλακή, για φοροδιαφυγή, γνωστός τηλεοπτικός σεφ

Στις φυλακές οδηγείται 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ, ο οποίος συνελήφθη με εντάλματα για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, έχοντας συνολικό χρέος προς το Δημόσιο που υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες (30/10) το απόγευμα στην Κηφισιά από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων. Εναντίον του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα – από το 23ο και το 15ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών – για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με τα ποσά να υπερβαίνουν κατά περίπτωση τις 50.000 και 100.000 ευρώ ανά έτος, κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 58χρονος, ιδιοκτήτης επιχείρησης χονδρικού εμπορίου τροφίμων, κατά την περίοδο 2018-2020 απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα ύψους 1,34 εκατ. ευρώ και μεταξύ 2017-2020 δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 375.000 ευρώ.

Το όνομά του περιλαμβάνεται στις ετήσιες λίστες μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Το πρωί μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία και αναμένεται να προφυλακιστεί.

Πηγή: skai.gr

