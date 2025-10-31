Στη φυλακή, για φοροδιαφυγή, γνωστός τηλεοπτικός σεφ

Στις φυλακές οδηγείται 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ, ο οποίος συνελήφθη με εντάλματα για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, έχοντας συνολικό χρέος προς το Δημόσιο που υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες (30/10) το απόγευμα στην Κηφισιά από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων. Εναντίον του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα – από το 23ο και το 15ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών – για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με τα ποσά να υπερβαίνουν κατά περίπτωση τις 50.000 και 100.000 ευρώ ανά έτος, κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 58χρονος, ιδιοκτήτης επιχείρησης χονδρικού εμπορίου τροφίμων, κατά την περίοδο 2018-2020 απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα ύψους 1,34 εκατ. ευρώ και μεταξύ 2017-2020 δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 375.000 ευρώ.
Το όνομά του περιλαμβάνεται στις ετήσιες λίστες μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.
Το πρωί μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία και αναμένεται να προφυλακιστεί.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.