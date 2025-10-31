Λογαριασμός
Ηράκλειο: Mητέρα και γιος οι νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα - Ο δεύτερος γιος πήδηξε από την ταράτσα

Ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, πήδηξε από την ταράτσα και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑ

Ηράκλειο: 2 νεκροί από φωτιά σε σπίτι

Νεκροί μέσα σε διπλοκατοικία στην όποια ξέσπασε φωτιά στη συνοικία του Μασταμπά στο Ηράκλειο, βρέθηκαν δύο άνθρωποι, μια 90χρονη και ο 55χρονος γιος της.

Σύμφωνα με το cretalive.gr η ηλικιωμένη γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Ενώ, και ο γιος της ήταν κατάκοιτος. 

Ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, πήδηξε από την ταράτσα και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ. Για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί, καθώς το συμβάν ως προς το δικό του πρόσωπο δόθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας. 

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς. 

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται συγγενείς της οικογένειας, αλλά και γείτονες. 

Πηγή: cretalive.gr

