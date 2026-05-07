Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου στις 15.00, επιστρέφει στη Χίο για ακόμη περισσότερα ρεπορτάζ και ιστορίες. Ο περίφημος ρουκετοπόλεμος, ο «ιπτάμενος ιερέας» αλλά και παραδοσιακές γεύσεις του νησιού μπαίνουν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της εκπομπής. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στη Χίο αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές, αλλά και αμφιλεγόμενες, πασχαλινές παραδόσεις της Ελλάδας. Κάθε χρόνο, το βράδυ της Ανάστασης, στον Βροντάδο, δύο ενορίες -του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής- «ανταλλάσσουν» χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα, αλλά και μια επικίνδυνη εμπειρία. Από τη μία πλευρά, το έθιμο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής ταυτότητας και παράδοσης με τους κατοίκους να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι αρνητικές πλευρές. Κάθε χρόνο καταγράφονται ζημιές σε σπίτια και περιουσίες, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τραυματισμών. Πολλοί κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τις ημέρες του Πάσχα.

Κάθε χρόνο, το Μεγάλο Σάββατο, οι εικόνες από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στη Χίο κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Ο πάτερ Χριστοφόρος, ο θρυλικός «ιπτάμενος ιερέας» -όπως τον αποκαλούν πολλοί- μεταφέρει το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης με έναν τρόπο μοναδικό. Με απίστευτη ζωντάνια, σκορπά δάφνες και ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας πως η πίστη μπορεί να είναι γεμάτη φως και ενέργεια.

Πιτυός - λίγοι κάτοικοι, πέτρινα σπίτια και ιστορίες που δεν ξεχνιούνται. Οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να φέρουν ζωή ξανά στον τόπο τους. Ο παλαιότερος ξυλόφουρνος του χωριού κρατά ζωντανές τις γεύσεις μιας άλλης εποχής, ενώ οι συνταγές περνούν από γενιά σε γενιά, με την Εύη και τη μαμά της να φτιάχνουν τα παραδοσιακά χειροποίητα μακαρόνια του Πιτυού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.