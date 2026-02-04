Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (03-02-2026), εντόπισαν, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, 26χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της απείθειας.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, ο προαναφερόμενος άντρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2025, έπειτα από επικοινωνία με ανήλικο άτομο μέσω εφαρμογής γνωριμιών, συναντήθηκε μαζί του και αφού το οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης, ενήργησε σε βάρος του γενετήσιες πράξεις, βιντεοσκοπώντας παράλληλα με κινητό τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Κατά τον εντοπισμό του καταγγελλόμενου χθες (03-02-2026), επιχειρήθηκε να γίνει έρευνα σε οικία όπου είχε δηλώσει ότι διαμένει, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, πλην όμως διαπιστώθηκε ότι ο τόπος διαμονής είχε αλλάξει, με τον 26χρονο να αρνείται να δηλώσει την νέα διεύθυνση κατοικίας, οπότε και συνελήφθη για απείθεια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

