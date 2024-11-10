Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτες σήμερα στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ

Χιλιάδες Τούρκοι εκδρομείς βρίσκονται και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 86η επέτειο από το θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται τελετή μνήμης στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο ιστορικός ηγέτης της χώρας τους και στεγάζεται το προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη.

Ουρές τα πούλμαν

Κλειστή είναι για τους οδηγούς η οδός Αποστόλου Παύλου, ενώ τα τουριστικά λεωφορεία με τα οποία έχουν φτάσει οι Τούρκοι εκδρομείς στην πόλη, είναι σταθμευμένα και στα δύο ρεύματα της οδού Αγίου Δημητρίου, μέχρι το ύψος του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του ΑΠΘ.

Το σπίτι - μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ

Το Μουσείο Μουσταφά Κεμάλ στεγάζεται στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ, επονομαζόμενος και Ατατούρκ, δηλαδή «πατέρας των Τούρκων» και βρίσκεται στην οδό Αποστόλου Παύλου, πίσω από το τουρκικό Προξενείο.



To 1981 το κτήριο ξαναβάφτηκε στο αρχικό ροζ χρώμα που είχε.

Το μεγαλύτερο μέρος της επίπλωσης είναι αυθεντικό. Χρειάστηκε να αντικατασταθούν κάποια έπιπλα που έλειπαν με άλλα, που πήραν από το Μαυσωλείο του Κεμάλ και από το Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη.

Το σπίτι- μουσέιο αποτελείται από δύο ορόφους.

Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το σαλόνι για τους ξένους, το δωμάτιο της μητέρας του Κεμάλ, το καθιστικό και η κουζίνα. Ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει το δωμάτιο(την κρεβατοκάμαρα του δηλαδή) στο οποίο γεννήθηκε ο Κεμάλ, το 1881, αλλά και ένα ομοιωμά του σε φυσικό μέγεθος μαζί με κάποια προσωπικά αντικείμενα του τούρκου ηγέτη (όπως προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες και ενδυμασίες και ενδύματα).

Σε άλλο δωμάτιο εκτίθενται τα προσωπικά αντικείμενα του «πατέρα των Τούρκων» και στον τοίχο είναι κρεμασμένα έγγραφα από το σχολείο του.

Στους τοίχους οι επισκέπτες βλέπουν πολλές φωτογραφίες από διάφορες φάσεις της ζωής του αναμορφωτή των Τούρκων.

