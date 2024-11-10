Μενδώνη: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Γιάννη Μπουτάρη

«Η απώλειά του μας στερεί από έναν ακτινοβόλο άνθρωπο και, προσωπικά, από έναν αγαπητό φίλο», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τον Γιάννη Μπουτάρη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Αναλυτικά, η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού:

«Αποχαιρετούμε τον Γιάννη Μπουτάρη, έναν άνθρωπο με σπάνια χαρίσματα, που άφησε στίγμα ανεξίτηλο και βαθύ από όπου πέρασε. Στην επιχειρηματικότητα, στην κοινωνία των πολιτών, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στη δημόσια ζωή.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ήρθε ως άκρως φυσιολογική συνέχεια της πολύχρονης διαδρομής του ως ενεργού πολίτη και της επιτυχημένης επιχειρηματικής του πορείας, με πρωτοπόρες τεχνικές και τολμηρές καινοτομίες. Ίδρυσε τον «Αρκτούρο», υποστήριξε το τμήμα καλαθοσφαίρισης του «'Αρη», συνέβαλε, με την ενεργή του παρουσία , στη λειτουργία του Μεγάρου Μουσικής και ως πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στη Θεσσαλονίκη.

Με αυτό το στιβαρό υπόβαθρο, ο Γιάννης Μπουτάρης πέρασε με ευκολία στον δημαρχιακό θώκο. Στην εννεαετή θητεία του κατάφερε να αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης, ανοίγοντας διαύλους για να διοχετευθεί ο υποβόσκων δυναμισμός της, στην οικονομία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό. Ανέδειξε το ιστορικό της φορτίο, προβάλλοντας το μακραίωνο παρελθόν της, τιμώντας ισότιμα όλους τους πολιτισμούς, που άφησαν το στίγμα τους στην πόλη. Προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, που μαγνητίστηκαν από μια τη συνύπαρξη μιας μεγάλης ιστορίας με ένα δυναμικό παρόν. Ο Μπουτάρης συνετέλεσε ουσιαστικά στο να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε αυτό που ήταν πάντα: Μητρόπολη και σταυροδρόμι ανθρώπων, πολιτισμών, ανταλλαγών, οσμώσεων.

Το σημαντικότερο είναι ότι κατάφερε όλα αυτά χωρίς να αποστεί από τις αξίες, τις ιδέες και τις αρχές του. Χωρίς να στρογγυλέψει το λόγο του, χωρίς να καταφύγει σε εξωραϊσμούς.

Είχα την τύχη και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του για πολλά χρόνια και σε πολλά πράγματα. Να εκτιμήσω την παρρησία του. Να διαπιστώσω την επιμονή του σε ό,τι πίστευε. Να επιβεβαιώσω την αγάπη και την αγωνία του για την πόλη του. Να θαυμάσω την αστική του ευγένεια και τον πολιτικό πολιτισμό του, ακόμα και όταν οι απόψεις μας ήταν διαμετρικά αντίθετες. Οι τελευταίες μας συζητήσεις είχαν στο επίκεντρό τους την αναβίωση, με καινοτόμους τρόπους, της οινοπαραγωγικής δραστηριότητας στο κτήμα του Τατοΐου. Η απώλειά του μας στερεί από έναν ακτινοβόλο άνθρωπο και, προσωπικά, από έναν αγαπητό φίλο. Στην οικογένειά του απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

