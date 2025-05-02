Τα ιπποειδή της Ύδρας στο προκήνιο

Τα ιπποειδή στο νησί είναι περίπου 400, και είναι συνδεδεμένα με την παράδοση του νησιού. Ωστόσο, η εικόνα των μουλαριών να σηκώνουν ογκώδη φορτία το 2025 μας ξενίζει.

Οι κάτοικοι της Ύδρας ωστόσο λένε πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μεταφέρονται τα οικοδομικά υλικά και τα διάφορα προϊόντα μιας και το νησί είναι κτισμένο αμφιθεατρικά με σκαλοπάτια και δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων. Το άλλο παράδοξο είναι πως δεν υπάρχει μόνιμος κτηνίατρος στο νησί.

Τι λέει η Νατάσσα Μπομπολάκη, Πρόεδρος «ΝΕΜΕΣΙΣ» (Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι, για την καταγγελία που έχει κάνει η Ομοσπονδία για τα ιπποειδή στην COMISSION. Η απάντηση του Δημάρχου.

Σημειώνεται ότι η «Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι» προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Κομισιόν κατά του Ελληνικού Κράτους και των αρμοδίων κυβερνητικών οργάνων για την κατάσταση που βιώνουν στη χώρα μας τα ιπποειδή γενικότερα και ειδικότερα τα γαϊδουράκια, που «μετατρέπονται» σε ταξί και φορτηγά σε Σαντορίνη, Λίνδο, Ύδρα, Αίγινα και αλλού. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «με το αίσθημα ευθύνης, ενσυναίσθησης αλλά και ρεαλισμού που μας διακρίνει ως φορέα και αφού έχουμε καταβάλει και εξαντλήσει στο εσωτερικό κάθε δυνατή προσπάθεια χρόνια τώρα να αλλάξει κάτι, αποφασίσαμε να καταγγείλουμε στην επίσημη φόρμα καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη χρόνια ανοχή, την απάθεια και την εν τοις πράγμασιν αδιαφορία για την εκτεταμένη μη τήρηση της νομοθεσίας, αλλά και την απραξία των αρμοδίων Αρχών απέναντι στην καθημερινή κακοποίηση που υφίστανται τα ιπποειδή, άλογα και όνοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε όλο τον νησιωτικό και ορεινό όγκο της χώρας, χαρακτηριστικά που συντελούν στη συνεχιζόμενη, αυξανόμενη και με όλο και πιο βασανιστικούς τρόπους εμφανιζόμενη κακοποίηση, κακομεταχείριση και θανάτωση των ιπποειδών».

Σημειώνεται ότι, μολονότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Κανονισμός ή Οδηγία για τα ιπποειδή, εντούτοις υπάρχουν διάφορα κείμενα, παροτρύνσεις, οδηγίες κ.λπ. για τη μεταχείριση των ζώων αυτών στα οποία και βασίστηκε η «ΝΕΜΕΣΙΣ» για να προχωρήσει στην καταγγελία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οδηγός ορθής πρακτικής για την καλή διαβίωση των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπονήθηκε το 2018/19, φιλοξενεί φωτογραφίες με πρακτικές από την Ελλάδα προς αποφυγήν. Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την καταγγελία της «ΝΕΜΕΣΙΣ» για να αποφασίσει αν θα κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά της χώρας μας. Στους επόμενους μήνες, η «ΝΕΜΕΣΙΣ» θα προχωρήσει και σε δεύτερη καταγγελία για πράξεις και παραλείψεις των υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους, αναφορικά με τα άστεγα ζώα συντροφιάς, οι οποίες αυτή τη φορά παραβιάζουν κατά συρροή συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Κανονισμό

Πηγή: skai.gr

