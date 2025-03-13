Ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Εξαιτίας του συμβάντος διεκόπη για αρκετή ώρα η κυκλοφορία, ενώ η τροχαία εξέτρεπε τα οχήματα προς τους παράδροους στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Η Τροχαία έσπευσε στο σημείο ώστε να συντονίσει την κατάσταση και να κατευθύνει τα οχήματα..

Η φωτογραφία είναι από το agioitheodoroi.com

Πηγή: skai.gr

