Ανατροπή νταλίκας στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων

Νταλίκα έχει ανατραπεί στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο

Νταλίκα

Ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Εξαιτίας του συμβάντος διεκόπη για αρκετή ώρα η κυκλοφορία, ενώ η τροχαία εξέτρεπε τα οχήματα προς τους παράδροους στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Η Τροχαία έσπευσε στο σημείο ώστε να συντονίσει την κατάσταση και να κατευθύνει τα οχήματα..

