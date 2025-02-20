Συνελήφθη μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, το οποίο δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης στην Ελλάδα, μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, με σκοπό τη διακίνησή της.

Η σύλληψη του κατηγορούμενου από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών.

Μετά την ανάλυσή τους, ο ίδιος εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό υποκατάστημα, όπου είχε παραλάβει δέμα προερχόμενο από τις Η.Π.Α. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.140 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το ποσό των 525 ευρώ, καθώς και το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε σε μονάδα διανομής ακόμη ένα δέμα, με στοιχεία παραλήπτη αυτά του κατηγορουμένου, προερχόμενο από τον Καναδά και το οποίο περιείχε τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1,5 κιλού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

