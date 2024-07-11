Θεσσαλονίκη: Σε δίκη γνωστός τράπερ και ο φίλος του για τον τραυματισμό φοιτητή

Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμπονται να δικαστούν ο 25χρονος γνωστός τράπερ και ο 24χρονος φίλος του που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σοβαρά - για ασήμαντη αφορμή - έναν 23χρονο φοιτητή, τον περασμένο Ιανουάριο, σε νυχτερινό μαγαζί διασκέδασης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, οι δύο κατηγορούμενοι - προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών - παραπέμπονται σε δίκη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κατά μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, όπως ήταν η ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε αρχικά και για την οποία κλήθηκαν να απολογηθούν στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θεωρεί ότι από την πράξη τους αυτή προκάλεσαν στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη, και δη κίνδυνο ζωής, βαριά και μακροχρόνια ασθένεια.

Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, ο 23χρονος φοιτητής βρισκόταν τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου με δύο φίλους του σε μπαρ της οδού Συγγρού, όταν αναγνωρίζοντας τον τράπερ τον πλησίασε και του απηύθυνε τη φράση "εσύ είσαι διάσημος".

Τότε ο 25χρονος μουσικός τον κάλεσε κοντά του και του απάντησε "τι είπες ρε, εγώ είμαι διάσημος", χτυπώντας τον αιφνιδιαστικά με το πρόσωπό του στο κεφάλι (κουτουλιά).

Το θύμα, κατά πληροφορίες, τραντάχτηκε κάνοντας ένα με δυο βήματα πίσω και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει ο 24χρονος φίλος του τράπερ τον κλώτσησε με δύναμη στον θώρακα, με συνέπεια ο φοιτητής να πέσει κάτω και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, χάνοντας για λίγα λεπτά τις αισθήσεις του.

Όταν οι δυο κατηγορούμενοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, κατά το ίδιο βούλευμα, επιχείρησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες - ο πρώτος κρατώντας όρθια τα πόδια του φοιτητή και ο δεύτερος φέρνοντάς του ένα μπουκάλι νερό από παρακείμενο ξενοδοχείο - ενώ λίγο αργότερα αποχώρησαν, συνεχίζοντας τη βραδινή τους διασκέδαση.

Οι φίλοι του 23χρονου τον μετέφεραν στο σπίτι του για να ξεκουραστεί, καθώς εκείνος αρνήθηκε την άμεση μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο, κι όταν ξύπνησε το μεσημέρι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ζαλίζεται και πως επιθυμεί να κοιμηθεί. Πράγματι κοιμήθηκε συνεχόμενα έως τις 6 το απόγευμα μέχρι που τον ξύπνησαν οι φίλοι του επειδή ανησύχησαν, οπότε αποφάσισαν να τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιματώματα, για την αφαίρεση των οποίων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ακολούθως νοσηλεύθηκε στην ΜΕΘ, λαμβάνοντας εξιτήριο ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία στο ΑΧΕΠΑ.

Ο 23χρονος, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή (φαρμακευτική) και το επόμενο διάστημα αναμένεται να υποβληθεί σε δύο νέες επεμβάσεις αποκατάστασης.

Ο τράπερ και ο φίλος του αρνήθηκαν την κατηγορία και συγκεκριμένα απολογούμενοι στην ανακρίτρια ο πρώτος φέρεται να είπε ότι θεώρησε πως το θύμα τον ειρωνεύτηκε, ότι δεν τον χτύπησε με δύναμη κι ότι δεν ήθελε να προκαλέσει κακό, ενώ ο δεύτερος, κατά πληροφορίες, ανέφερε πως δεν ακούμπησε με το πόδι του το σώμα του θύματος, ότι ενεπλάκη διότι θεώρησε ότι έπρεπε να βοηθήσει τον φίλο του. Εμφανίστηκαν δε, μετανιωμένοι, τονίζοντας ότι επιχείρησαν να βοηθήσουν τον φοιτητή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

