Πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Canadair πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή Βραχάτι Κορινθίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Φενεού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία υδροληψίας και δεν μπόρεσε να απογειωθεί.

Βίντεο από την προσθαλάσσωση:

Το Canadair παραμένει στην επιφάνεια της θάλασσας με τους πλωτήρες του, ενώ αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιδιόρθωση της βλάβης.

Στο σημείο σπεύδουν στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, τα δύο μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Τρίτη είχε γίνει αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Ελευσίνα.

Ιδιωτικό σκάφος περισυνέλλεξε σώα τα τρία μέλη του πληρώματος οι οποίοι κατόρθωσαν και βγήκαν από το ελικόπτερο και κολυμπούσαν προς την ακτή.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας:

Περιστατικό με Αεροσκάφος CL-215 της ΠΑ

​Την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025 και ώρα 10:40, αεροσκάφος CL-215 της 355ΜΤΜ από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που συμμετείχε σε επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στον Φενεό Κορινθίας, κατά τη διάρκεια υδροληψίας στην περιοχή Βραχατίου Κορινθίας, πραγματοποίησε προσθαλάσσωση, λόγω βλάβης.



​Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ρυμούλκησης του αεροσκάφους, ενώ κλιμάκιο της Κινητής Ομάδας Συντήρησης Υποβρύχιων και Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ), της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), μεταβαίνει στην περιοχή για διερεύνηση του περιστατικού.

​

​Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

