ΕΛΑΣ: Συνελήφθη ανήλικος για εμπρησμό από πρόθεση στους

Στη σύλληψη ενός ανήλικου άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση σε ξηρά χόρτα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων Αττικής προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές.

Ο νεαρός συνελήφθη ύστερα από αξιοποίηση, από την αστυνομία, βιντεοληπτικού υλικού και πληροφοριών από αυτόπτες μάρτυρες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική, συνελήφθη χθες από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ανήλικος ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, από πρόθεση στις 22 Αυγούστου 2024, στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων Αττικής.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισής του κάθε 1η και 16η ημέρα εκάστου μηνός στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

