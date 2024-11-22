Αποκτήστε όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα Ford με επιπλέον όφελος ανταλλαγής αυτοκινήτου, κορυφαία χρηματοδότηση με επιτόκιο 0,9% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

Ανταποκρινόμενη με τον καλύτερο τρόπο τόσο στις ανάγκες όσο και στις τρέχουσες απαιτήσεις των καταναλωτών στη χώρα μας, η απόκτηση όλων των επιβατικών, αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Ford καθίσταται τώρα ακόμα πιο εύκολη και συμφέρουσα, χάρη στο επιπλέον όφελος ανταλλαγής που προσφέρει σήμερα η Ford Motor Ελλάς.

Το όφελος αυτό έρχεται να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες να απολαύσουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις αγοράς την αθόρυβη λειτουργία, τις κορυφαίες επιδόσεις και την απαράμιλλη οικονομία των νέων αμιγώς ηλεκτρικών Ford Explorer, Capri και Mustang Mach-E.

Πιο αναλυτικά, η Ford Motor Ελλάς προσφέρει μία ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή ανταλλαγής σε όσους επιθυμούν να ανταλλάξουν το παλαιό τους όχημα για να αποκτήσουν σήμερα οποιοδήποτε επιβατικό EV της γκάμας Ford, επιδοτώντας την εμπορική του αξία με πρόσθετο όφελος.

Ford Mustang Mach-E

Στην ευκολία απόκτησης όλων των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Ford συνεισφέρουν επιπλέον τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance με επιτόκιο* που ξεκινά από 0,9%, ενώ η 8ετής εργοστασιακή εγγύησης Ford Protect αποδεικνύει την μηχανολογική αρτιότητα και αξιοπιστία τους, προσφέροντας παράλληλα σε όλους τους πελάτες ξεγνοιασιά για πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα και υψηλή αξία μεταπώλησης.

Ford Capri

Όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα αγοράς που προσφέρουν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Ford, δεν έχουν παρά να επισκεφτούν τις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα για να ανακαλύψουν το ύψος επιδότησης ανταλλαγής για το δικό τους παλιό αυτοκίνητο και να διαμορφώσουν τη δική τους προσφορά για το νέο τους αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Ford.

*Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,5% του Ν128/1975.



