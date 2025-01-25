Φάμελλος για Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο: Το παράδειγμά του πυξίδα για τις επόμενες γενιές

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο, κάνοντας λόγο για «μία ζωντανή μαρτυρία της ανιδιοτελούς προσφοράς προς την Εκκλησία, την κοινωνία και τον άνθρωπο» αλλά και «πυξίδα για τις επόμενες γενιές».



Συγκεκριμένα, ο κύριος Φάμελλος αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, κυρού Αναστασίου. Η ζωή και το έργο του υπήρξαν ζωντανή μαρτυρία της ανιδιοτελούς προσφοράς προς την Εκκλησία, την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ανέλαβε την ανασύσταση της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας δημιουργώντας εκ του μηδενός μια ζωντανή και δραστήρια Εκκλησία, με πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό έργο.

Πρωτοπόρος στον τομέα της Ιεραποστολής, αφιέρωσε χρόνια από τη ζωή του στην Αφρική, συμβάλλοντας στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, πολύτιμη υπήρξε η προσφορά του στα θεολογικά γράμματα, τόσο μέσα από τη διδασκαλία του όσο και από το συγγραφικό του έργο.

Η εμβάθυνσή του στη μελέτη άλλων θρησκειών και η δράση του στις διορθόδοξες, διαχριστιανικές και διαθρησκειακές σχέσεις ανέδειξε την πίστη του στον διάλογο, την ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών. Με την ίδια αφοσίωση εργάστηκε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την παγκόσμια ειρήνη.

Στις κρίσιμες στιγμές των γεγονότων του Πολυτεχνείου, στάθηκε με θάρρος στο πλευρό των αγωνιζόμενων φοιτητών, υπερασπιζόμενος τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, το παράδειγμά του ωστόσο θα αποτελεί πυξίδα για τις επόμενες γενιές.

