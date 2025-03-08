Ο «Κόκκινος Πύργος» που ανήκει – ιδιοκτησιακά- σε μια ομάδα ιδρυμάτων έχει αφεθεί εδώ και δεκαετίας στη φθορά του χρόνου ενώ κατά διαστήματα οι υπηρεσίες του Δήμου μετά από πιέσεις περιοίκων τελούν καθαρισμό εντός του περιβάλλοντα χώρου χωρίς φυσικά να είναι υποχρέωση τους, αφού πρόκειται για ιδιωτικό χώρο.

Η τελευταία φορά που ο Δήμος επιστράτευσε τις υπηρεσίες του και καθάρισε τον χώρο ήταν τον Απρίλιο του 2024 ενώ σχεδόν ένα χρόνο μετά η εικόνα του ρημαγμένου από τις φθορές και από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει εντός του τον Ιούνιο του 2017 είναι και πάλι αποκαρδιωτική.

Σκουπίδια πεταμένα σε κάθε σημείο ενώ δεκάδες οδηγοί παρανόμως αποφάσισαν να μετατρέψουν τον χώρο σε πάρκινγκ διαρκείας αδιαφορώντας για την στατικότητα του κτηρίου και τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν για τους ίδιους και τα οχήματα τους. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι κυριολεκτικά ένα ξέφραγο σημείο ενώ μια πινακίδα στην είσοδο του πύργου προειδοποιεί για τον κίνδυνο της κατάρρευσης του κτηρίου.

Μιλώντας στο thestival.gr η αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας, κ. Δήμητρα Αγκαθίδου τόνισε καταρχάς ότι το εν λόγω κτήριο είναι ιδιωτικός χώρος και ανήκει σε μια ομάδα ιδρυμάτων ενώ ένα εξ αυτών έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας.

«Τα ιδρύματα πρέπει να λάβουν μέτρα και όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε να το είχαν κάνει. Τους παραχωρήθηκε ως δωρεά και έπρεπε να το συντηρούν και να το έχουν σε μια καλή κατάσταση. Τώρα είτε λόγω αδυναμίας, είτε λόγω ασυνεννοησίας (σ.σ. μεταξύ των ιδρυμάτων) δεν ξέρω για ποιους λόγους, το κτήριο και ο περιβάλλοντας χώρος έχουν φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα» τόνισε η κ. Αγκαθίδου.

Επεσήμανε ότι προσφάτως έχει δείξει ενδιαφέρον το ίδρυμα που διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιδιοκτησία του «Κόκκινου Πύργου» καθώς «έχει απευθυνθεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης για να κάνει την περίφραξη» ωστόσο όπως προβλέπεται εκ του νόμου «θα πρέπει προηγουμένως να πάρει έγκριση από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων που εποπτεύει το διατηρητέο αυτό».

Στην έγκριση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων όπως εξήγησε η κ. Αγκαθίδου θα περιγράφεται και το όριο του περιβάλλοντα χώρου διότι ως διατηρητέο πέραν του κτηρίου ορίζεται και ο χώρος πέριξ αυτού.

«Οπότε στην έγκριση θα αναφέρεται ποιος είναι ο περιβάλλοντας χώρος, θα πάρει έγκριση το τοπογραφικό το οποίο στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα το φέρουν στην Πολεοδομία προκειμένου να βγάλουν άδεια για περίφραξη» ανέφερε η κ. Αγκαθίδου.

Έως ότου τα ιδρύματα λάβουν τις εγκρίσεις και τις άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την περίφραξη του χώρου η εικόνα του «Κόκκινου Πύργου» θα είναι όμοια με μιας χωματερής καθώς οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου δεν είναι υποχρεωμένες να εισέρχονται σε ιδιωτικούς χώρους και σαφώς οι υποχρεώσεις τους έναντι του δημόσιου χώρου είναι πάρα πολλές.

Ο «Κόκκινος Πύργος» χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Δημήτρη Ιωαννίδη- Τσακιρντέκη για να αποδείξει σε μια γυναίκα, την ευτυχία την αγάπη που της είχε, πληρώνοντας όπως λέγεται για να τον χτίσει 140.000 γρόσια. Έτσι, ο πύργος έγινε γνωστός ως «Chateau mon bonheur», δηλαδή «Ο Πύργος της Ευτυχίας μου».

