Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα διόδια Μαλγάρων - Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη κοντά στα διόδια Μαλγάρων.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8 το βράδυ κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε ξερά χόρτα ενώ λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ΠΑΘΕ.

Δείτε βίντεο:

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.