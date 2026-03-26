Συνελήφθη ο άνδρας που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς στους Αμπελόκηπους

Συνελήφθη στην περιοχή Ελληνορώσων ο άνδρας που το πρωί της Πέμπτης επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς, στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι 35χρονου, στην οδό Ροστοβίου, προκειμένου να τον οδηγήσουν για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο 35χρονος, ωστόσο, αντέδρασε και τους επιτέθηκε με τσεκούρι τραυματίζοντας έναν εξ΄αυτών ελαφρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο άνδρας αμέσως μετά την επίθεση διέφυγε και τον αναζητούσε η ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

