Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη ο άνδρας που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς στους Αμπελόκηπους

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί μετέβησαν σε σπίτι 35χρονου στην οδό Ροστοβίου για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα

Χειροπέδες

Συνελήφθη στην περιοχή Ελληνορώσων ο άνδρας που το πρωί της Πέμπτης επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς, στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι 35χρονου, στην οδό Ροστοβίου, προκειμένου να τον οδηγήσουν για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο 35χρονος, ωστόσο, αντέδρασε και τους επιτέθηκε με τσεκούρι τραυματίζοντας έναν εξ΄αυτών ελαφρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο άνδρας αμέσως μετά την επίθεση διέφυγε και τον αναζητούσε η ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τσεκούρι αστυνομικοί Αμπελόκηποι σύλληψη
1 0 Bookmark