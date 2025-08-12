Χίος: Eπιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Σε εξέλιξη βρίσκεται - υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ - επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου, μετά τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πλοία του λιμενικού σώματος, 1 ναυαγοσωστικό, 1 παράκτιο περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σχεδιασμός είναι να τους πάνε προς τον οικισμό Μεστά της Χίου, ενώ ένα πλοίο του λιμενικού σώματος έχει ήδη πάρει κόσμο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις από τα σημερινά πύρινα μέτωπα στη χώρα εδώ.

