Χίος: Eπιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Σε εξέλιξη βρίσκεται - υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ - επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα Χίου, μετά τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πλοία του λιμενικού σώματος, 1 ναυαγοσωστικό, 1 παράκτιο περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο σχεδιασμός είναι να τους πάνε προς τον οικισμό Μεστά της Χίου, ενώ ένα πλοίο του λιμενικού σώματος έχει ήδη πάρει κόσμο.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.
Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις από τα σημερινά πύρινα μέτωπα στη χώρα εδώ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.