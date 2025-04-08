Θα μείνει στην ιστορία ως ο διαρρήκτης που κατάφερε να ανοίξει περισσότερα φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη από οποιονδήποτε άλλο το επιχείρησε. Ο 32χρονος που συνελήφθη από την Αστυνομία κατάφερε μέσα σε διάστημα 4 μηνών να χτυπήσει 22 φαρμακεία.

Όπως αναφέρει το thestival, είχε σχέδιο και μεθοδικότητα, προσποιούνταν τον ντελιβερά, όμως λογάριαζε χωρίς την Αστυνομία. Μετά από έρευνες οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατάφεραν να εξιχνιάσουν τις 22 διαρρήξεις και να φτάσουν στα ίχνη του. Είχε προηγηθεί έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας

Σε βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για παράβαση των νόμων περί αλλοδαπών, όπλων και ναρκωτικών.

Στο βίντεο φαίνεται ο τρόπος δράσης του 32χρονου. Με κόφτη αφαιρούσε τμήμα από το στόρι των καταστημάτων προκειμένου να έχει πρόσβαση και στη συνέχεια διαρρήγνυε την πόρτα. Στο βίντεο φαίνεται το χτύπημα σε φαρμακείο της οδού Ελ. Βενιζέλου στους Αμπελόκηπους με λεία 300 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.