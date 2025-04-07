Το GPS πατινιού «έδωσε» πορτοφολά- Πλήθος κλοπιαία σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογίας στην ενίσχυση της ασφάλειας των πόλεων, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στον Κολωνό, με την πολύτιμη συμβολή της Lime.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ομάδα της Lime εντόπισε μέσω του συστήματος GPS ένα πατίνι εντός εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Το επόμενο πρωί, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου, οι εργαζόμενοι της εταιρείας παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις και ειδοποίησαν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία. Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου.

Από την επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε μετατρέψει το χώρο σε κέντρο παράνομης δραστηριότητας. Έπειτα από σχετική έρευνα, εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων, μεταξύ των οποίων πορτοφόλια και άλλα αντικείμενα αξίας που ανήκαν σε ανυποψίαστους πολίτες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε αμέσως στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, για προανάκριση.

Όπως τόνισε ο Καρποδίνης Δημήτρης, Αστυνόμος Β΄ της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών: «Πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη μέγιστη προσπάθεια από την πλευρά μας, ώστε να στοιχειοθετήσουμε την υπόθεση. Ο δράστης οδηγήθηκε στην Εισαγγελία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και εξετάζεται τυχόν εμπλοκή του σε άλλες υποθέσεις».

Από την πλευρά τους, οι Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που συμμετείχαν στη σύλληψη επεσήμαναν: «Κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από την εταιρεία και σε συντονισμό με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενεργήσαμε άμεσα και προβήκαμε στη σύλληψη του δράστη.»

Η Lime εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στην Ελληνική Αστυνομία και στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για την ταχύτατη ανταπόκριση και τον άψογο συντονισμό που οδήγησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

«Είμαστε υπερήφανοι που μπορέσαμε να συμβάλουμε στη σύλληψη του δράστη. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς την Ασφάλεια Αθηνών και την ομάδα ΔΙΑΣ για την άμεση ανταπόκρισή τους και την εξαιρετική συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις κλοπής ή βανδαλισμού και ότι η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών γίνεται με αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό», δήλωσε ο Πάνος Μητρόπουλος-Κουρούβανης, Διευθυντής Επιχειρήσεων της Lime στην Ελλάδα.

Με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ασφάλειας, η Lime συνεχίζει να στηρίζει τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Πηγή: skai.gr

