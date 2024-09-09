Έφυγε από τη ζωή η Λίλα Χριστοφορίδου – Βερυβάκη σύζυγος του αείμνηστου αγωνιστή της Δημοκρατίας Λευτέρη Βερυβάκη, βουλευτή και υπουργό του ΠΑΣΟΚ.

Υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Διετέλεσε βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο. Ήταν εισηγήτρια στο Ν.1329/1983 για την Εφαρμογή της Συνταγματικής Αρχής της Ισότητας στο Οικογενειακό Δίκαιο.

Ως πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ προώθησε και διευκόλυνε τον θεσμό της υιοθεσίας, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών.

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μετά τη μεταπολίτευση, ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων, μέλος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών.

Το τελευταίο αντίο θα της το πουν φίλοι, συναγωνιστές και συνάδελφοι την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου στις 12.30 μ.μ. στο Α΄Νεκροταφείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.