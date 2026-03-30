Ποινή κάθειρξης 6 ετών χωρίς αναστολή στην έφεση και χρηματική ποινή 20 χιλιάδων ευρώ, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον Χρήστο Μαυρίκη για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.

Η υπόθεση για την οποία ο Μαυρίκης οδηγείται στην φυλακή, αφορά επιστολή που παρέδωσε τον περασμένο Μάιο στον Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, σχετικά με εκκρεμή δικαστική υπόθεση για έκταση 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου. Με την επιστολή ζητούσε την παρέμβαση του δικαστικού, με έμμεση αναφορά σε προσδιορισμένο οικονομικό αντάλλαγμα.

Ενώπιον του δικαστηρίου,ο κατηγορούμενος επανέλαβε την θέση του, ότι αρνείται την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι η αναφορά, στην επίμαχη επιστολή, σε πόσο 1.000.000 ευρώ δεν αποτελούσε πρόταση χρηματισμού, αλλά πιθανή «μεσιτική αμοιβή» που θα λάμβανε ο ίδιος. Είπε επίσης ότι αυτό που ζητούσε ήταν να προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης ώστε να κριθεί «αν η έκταση ανήκει στο Δημόσιο ή όχι». Όπως είπε απολογούμενος, «Ούτε ιδιοκτήτης είμαι ούτε τίποτα.. Όχι 1.000.000 (δεν έχω) εδώ δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουμε. Είναι τόσο αγνό το μυαλό μου που ούτε καν σκέφτηκα να δωροδοκήσω».

Μάρτυρας στο δικαστήριο κατέθεσε ο κ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, εξιστορώντας ότι ο Μαυρίκης του είχε τηλεφωνήσει για να του παραδώσει φάκελο για υπόθεση που τον απασχολούσε. Ο μάρτυρας κατέθεσε πως είχε εξηγήσει στον Μαυρίκη ότι «δεν παραλαμβάνω φακέλους και ότι πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία. Τελικά ήρθε στο γραφείο μου παρουσία συναδέλφων και μου παρέδωσε τον φάκελο». Όπως τόνισε ο κ. Λυμπερόπουλος, η επιστολή, στην οποία υπήρχε αίτημα παρέμβασης στην υπόθεση της έκτασης, είχε ως καταληκτική φράση την εξής: «σε κάθε περίπτωση είμαι υπόχρεος και υπάρχει τίμημα για τη μεσιτεία».

Η φράση αυτή, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας σαφώς υποδήλωνε «πρόθεση επηρεασμού δικαστικής κρίσης» με υπόσχεση ανταλλάγματος. Ο Μαυρίκης ισχυρίστηκε ότι το ποσό που ανέφερε στην επιστολή, αφορούσε μεσιτική αμοιβή την οποία θα εισέπραττε ο ίδιος. «Δεν θα το έδινα, θα το εισέπραττα. Ζητούσα να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη η αγωγή και να εξεταστεί στην ουσία» είπε στον μάρτυρα. Ο κ. Λυμπερόπουλος επεσήμανε ότι είναι παράνομο «ακόμη και το αίτημα παρέμβασης. Δεν είχατε λόγο να απευθυνθείτε σε εμένα και να αναφερθείτε σε οικονομικά μεγέθη».

Η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την πρόταση ενοχής που υπέβαλε ο Εισαγγελέας της Έδρας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.