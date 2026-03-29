Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση η 77χρονη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

Ο 82χρονος βρέθηκε νεκρός το Σάββατο στο σπίτι του, ενώ η σύζυγός του δεν κάλεσε σε βοήθεια για ώρες - Είχε προηγηθεί καταγγελία του 82χρονου για ενδοοικογενειακή βία από την 77χρονη

Υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης παραμένει η 77χρονη που συνελήφθη χθες μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Η 77χρονη κατηγορείται ότι παραβίασε περιοριστικό όρο που της είχε επιβληθεί προκειμένου να μην πλησιάσει τον 82χρονο, μετά από καταγγελία του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία, ενώ παράλληλα αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου του εκλιπόντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται ή μη στο θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο 82χρονος βρέθηκε χθες ο απόγευμα νεκρός στο σπίτι του, ενώ φέρεται να κείτονταν πεσμένος ώρες στο πάτωμα χωρίς να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από τη σύζυγό του, η οποία αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Εισαγγελέα και του Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

