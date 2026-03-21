Θεσσαλονίκη: Αναβαθμίζονται οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι μεταφορές με νέα έργα της Περιφέρειας

Δύο νέα μεγάλα ψηφιακά έργα υλοποιούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τους επόμενους μήνες θα ενταχθούν στη φαρέτρα των ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νίκος Τζόλλας, μιλώντας σε ημερίδα με θέμα «Smart Cities, Smart Regions 2: Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση και Αποδοτική Διακυβέρνηση» που διοργάνωσαν, στο πλαίσιο του 34ου Μoney Show, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι Αντιπεριφέρειες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο κ. Τζόλλας επισήμανε ότι το πρώτο έργο αφορά την ανάπτυξη του διαλειτουργικού γεωπληροφοριακού συστήματος από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ύψους άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ). Το σύστημα βρίσκεται σε φάση πιλοτικής εφαρμογής, έχουν εγκατασταθεί σε όλη την περιφέρεια πάνω από 120 περιβαλλοντικοί μετρητές, ψηφιοποιήθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια σελίδες αδειών επιχειρήσεων μεταποίησης, και με αυτό θα υποστηρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε όταν διενεργεί ελέγχους να έχει όλη την πληροφορία και όλο το ιστορικό των μονάδων που ελέγχονται. Παράλληλα, τα στελέχη της Περιφέρειας θα έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία από τους περιβαλλοντικούς μετρητές που υπάρχουν γύρω από τις μονάδες, ώστε να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, κάτι που θα γλυτώσει κόστος, χρόνο και χρήμα.

Το δεύτερο έργο, ύψους 4,5 εκ. ευρώ είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών της διεύθυνσης μεταφορών και επικοινωνιών και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. «Από τις 620 υπηρεσίες και τα 500.000 αιτήματα που έχουν υποβληθεί ψηφιακά, με αυτά τα δύο χρηματοδοτούμενα έργα θα εκτοξευτεί η επαφή των πολιτών και των επιχειρήσεων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» πρόσθεσε ο κ. Τζόλλας.

Εξάλλου, ο ίδιος αναφέρθηκε στους άξονες της ψηφιακής διακυβέρνησης στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ασχολείται με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τα θέματα κυβερνοασφάλειας και τις δράσεις διαμόρφωσης ψηφιακής κουλτούρας, στο πλαίσιο των οποίων διοργανώθηκαν πάνω από 40 δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και ενημέρωσης, με τη συμμετοχή άνω των 10.000 πολιτών από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό, τον ερευνητικό κλάδο και τον κλάδο της αυτοδιοίκησης. Επίσης, μίλησε για την εγκατάσταση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στους υπολογιστές της περιφέρειας, αγγίζοντας τους 2000 λογαριασμούς Microsoft 365, την εγκατάσταση σχεδίου κυβερνοασφάλειας, τη συνεργασία με το gov.gr και την εξυπηρέτηση 2.500 χρηστών σε όλη την Περιφέρεια σε συστήματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και υπολογιστικά συστήματα.

Σημείωσε ακόμη ότι γίνεται προσπάθεια δημιουργίας ενός λογισμικού οργάνωσης και παρακολούθησης της μεταφοράς μαθητών σε συνεργασία με την google, ενώ ανέφερε ότι με τις κινήσεις που έκανε η Περιφέρεια και την επικοινωνία της, τα τελευταία χρόνια, με μεγάλες εταιρείες διεθνούς εμβέλειας, αυτή τη στιγμή πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας στον τομεά της πληροφορικής παρέχονται από τις εταιρείες αυτές που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρεια.

Ο κ. Τζόλλας υπογράμμισε, άλλωστε, ότι τον περασμένο Νοέμβριο πεντακόσιοι φοιτητές εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Alphafold, σε ανοιχτή σύνδεση με την Silicon Valley. To εν λόγω εργαλείο, για το οποίο δόθηκε βραβείο Νόμπελ, δημιουργεί τρισδιάστατες μορφές ενώσεων και ανοίγει τεράστιες δυνατότητες στη φαρμακευτική χημεία για την αντιμετώπιση ασθενειών. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ - GRNET S.A.), διεκδίκησε χρηματοδότηση, ώστε να αναπτυχθεί το πρώτο ΑΙ εργαλείο για το Alphafold, στο οποίο κάθε φοιτητής θα μπορεί να κάνει χρήση του εργαλείου αυτού για τη δική του έρευνα και αυτό θα δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον ερευνητικό κλάδο της Κεντρικής Μακεδονίας» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Σωκράτης Δωρής ανακοίνωσε από το βήμα της ημερίδας, ότι η Περιφέρεια προχωρά στην πλήρη ανακατασκευή των πιστών εξέτασης υποψηφίων οδηγών στην ανατολική και στη δυτική Θεσσαλονίκη, με τη δημιουργία δύο πρότυπων σημείων εξυπηρέτησης πολιτών, αλλά και στην υλοποίηση ψηφιακού μητρώου σχολών οδηγών και εκπαιδευτών. Παράλληλα επεκτείνεται η ψηφιακή παρουσία της Περιφέρειας στη θεωρητική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών και στα προγράμματα επαγγελματικής ικανότητας. Μέσω εφαρμογής τα μαθήματα θα μπορούν να προγραμματίζονται ηλεκτρονικά. Ο κ. Δωρής επισήμανε ότι λειτουργεί το σύστημα προγραμματισμού εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν η ψηφιοποίηση του αρχείου και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, το σύστημα τυχαίας απόδοσης αριθμών κυκλοφορίας οχημάτων Replate και το σύστημα διακίνησης - διαχείρισης αδειών οδήγησης από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της περιφέρειας.

Χαιρετίζοντας την ημερίδα, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι ο δρόμος για μια διοίκηση ταχύτερη, πιο διαφανή, περισσότερο αξιόπιστη και τελικά πιο κοντά στον πολίτη και στην επιχειρηματικότητα. «Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε επιλέξει συνειδητά να επενδύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Περισσότερες από 600 ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πάνω από 500.000 ψηφιακά αιτήματα. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα: λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερες μετακινήσεις, εξοικονόμηση χρόνου και πόρων που επιστρέφουν στην κοινωνία» είπε και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια επενδύει συνολικά στην καινοτομία, έναν από τους αναπτυξιακούς πυλώνες της μαζί με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αντιπεριφερειάρχης διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακού μετασχηματισμού Αναστάσιος Ραφαηλίδης ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην δρομολόγηση της εγκατάστασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη ενός βελτιστοποιημένου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης. Ο ίδιος επισήμανε ότι το θέμα βρίσκεται σε καλό δρόμο και πρόσθεσε ότι η υποδομή θα ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα της κοινής ευρωπαϊκής επιχείρησης υπερυπολογιστών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές ψηφιακές διακυβέρνησης από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας αλλά και τους Δήμους Τρικκαίων και Πρέβεζας.

Πηγή: skai.gr

