Ένας 33χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία ότι βούτηξε το κεφάλι μίας αδέσποτης γάτας σε ποτήρι με μπύρα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακοποίηση ζώου και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η καταγγελία έγινε χθες το βράδυ από νεαρό που καθόταν με την παρέα του σε καφετέρια των Αμπελοκήπων.

Όταν ο καταγγέλλων αντιλήφθηκε την πράξη του 33χρονου, τον κάλεσε να αφήσει ήσυχο το γατάκι. Εκείνος πάλι φέρεται να του απάντησε ότι «ήθελε να μεγαλώσει το γατάκι με την μπύρα».

Μετά την καταγγελία, ο 33χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, προσήλθε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

