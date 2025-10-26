Λογαριασμός
Δεν... πατάνε φρένο στη Θεσσαλονίκη: 332 κλήσεις μέσα σε 7 μέρες – Οι 137 για υπερβολική ταχύτητα

Αστυνομικός με ραντάρ ταχύτητας

Συνολικά 332 τροχαίες παραβάσεις βεβαίωσαν αστυνομικοί σε ελέγχους που έκαναν, στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

- 137 για υπερβολική ταχύτητα,

- 5 για αυτοσχέδιους αγώνες,

- 7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

- 5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

- 4 για στέρηση κρατικών πινακίδων,

- 10 για στέρηση σιγαστήρα εξάτμισης – θόρυβος,

- 1 για μέθη,

- 4 για παραβίαση σηματοδότη,

- 23 για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και

- 136 λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

