Συνολικά 332 τροχαίες παραβάσεις βεβαίωσαν αστυνομικοί σε ελέγχους που έκαναν, στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

- 137 για υπερβολική ταχύτητα,

- 5 για αυτοσχέδιους αγώνες,

- 7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

- 5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

- 4 για στέρηση κρατικών πινακίδων,

- 10 για στέρηση σιγαστήρα εξάτμισης – θόρυβος,

- 1 για μέθη,

- 4 για παραβίαση σηματοδότη,

- 23 για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και

- 136 λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

