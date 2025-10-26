Συνολικά 332 τροχαίες παραβάσεις βεβαίωσαν αστυνομικοί σε ελέγχους που έκαναν, στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως τις 24 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:
- 137 για υπερβολική ταχύτητα,
- 5 για αυτοσχέδιους αγώνες,
- 7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
- 5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
- 4 για στέρηση κρατικών πινακίδων,
- 10 για στέρηση σιγαστήρα εξάτμισης – θόρυβος,
- 1 για μέθη,
- 4 για παραβίαση σηματοδότη,
- 23 για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και
- 136 λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
