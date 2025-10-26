ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο - Τέσσερις την Κυριακή

Της Έλενας Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγούνται ακόμη δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για άλλα δύο αδέλφια οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για να λαμβάνουν επιδοτήσεις.

Νωρίτερα την Κυριακή προφυλακίστηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους, οι δύο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.