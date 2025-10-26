Μέγαρα: Aπετράπη διαδικτυακό κάλεσμα για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων

Aπετράπη από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, διαδικτυακό κάλεσμα για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσυκλετών χθες το απόγευμα στην περιοχή των Μεγάρων.

Συνελήφθη ο 32χρονος διοργανωτής ενώ βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης και 19 άδειες κυκλοφορίας

Παράλληλα 12 οδηγοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής που πραγματοποιήθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής το χρονικό διάστημα από 23 έως και 26 Οκτωβρίου.

Βεβαιώθηκαν 3.207 παραβάσεις και συνελήφθησαν 12 οδηγοί εκ των οποίων 6 που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ - στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής που πραγματοποιήθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής το περασμένο τετραήμερο. Ακινητοποιήθηκαν 292 οχήματα.

Χαρακτηριστικά βεβαιωθήκαν 192 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, -167- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, και 117 παραβάσεις για οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

