Την τελευταία του πνοή άφησε στη ΜΕΘ του ΠAΓΝΗ, 55χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή 26-6-2026, στη διασταύρωση προς το χωριό Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών -Αστερουσίων.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, ενώ στη διάρκεια του περιστατικού η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα εγκαύματα που υπέστη στο σώμα του , ήταν εκτεταμένα και πολύ σοβαρά, ενώ εξαρχής η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σοβαρή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.