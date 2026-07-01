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Νεκρός 55χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στο Ηράκλειο- Νοσηλεύοταν σε ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Τραγικός θάνατος 55χρονου οδηγού μηχανής στο ΠΑΓΝΗ, μετά από τροχαίο την 26η Ιουνίου 2026 στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι Αρχανών - Αστερουσίων

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ΜΕΘ νοσοκομείου ασθενής

Την τελευταία του πνοή άφησε στη ΜΕΘ του ΠAΓΝΗ, 55χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή 26-6-2026, στη διασταύρωση προς το χωριό Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών -Αστερουσίων. 

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, ενώ στη διάρκεια του περιστατικού η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες. 

Τα εγκαύματα που υπέστη στο σώμα του , ήταν εκτεταμένα και πολύ σοβαρά, ενώ εξαρχής η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σοβαρή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ηράκλειο τροχαίο δυστύχημα μοτοσυκλέτα ΠΑΓΝΗ ΜΕΘ εγκαύματα Κρήτη
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