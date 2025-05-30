Δικογραφία σε βάρος 52χρονου Έλληνα σχηματίστηκε για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκων καθώς και για παράβαση του Νόμου για την αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, εγκλήματα κατ’ εξακολούθηση, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thestival, προηγήθηκε καταγγελία 17χρονου (σήμερα), σύμφωνα με την οποία, το χρονικό διάστημα από το 2020 έως τον Μάρτιο του 2023, σε διάφορες χρονικές στιγμές, ευρισκόμενος με τον 52χρονο τότε σύντροφο της μητέρας του στο σπίτι της και καθ’ όσον χρόνο αυτή απουσίαζε από το σπίτι, ο δράστης προέβαινε επανειλημμένα σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του και του προκαλούσε σωματικές βλάβες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 52χρονου πρώην συντρόφου της μητέρας του 17χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

