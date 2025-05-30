Μητσοτάκης: Η σκέψη μας από σήμερα στις μαθήτριες και στους μαθητές που ρίχνονται στη μάχη των Πανελλαδικών

Να αντιμετωπίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις, που ξεκινούν σήμερα, με «δύναμη και αισιοδοξία» καλεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τους μαθητές, σημειώνοντας ότι είναι «μία ευκαιρία για ένα σημαντικό βήμα στην εκπαιδευτική τους διαδρομή».

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Η σκέψη μας είναι από σήμερα στις μαθήτριες και στους μαθητές που ρίχνονται στη μάχη των Πανελλαδικών. Μία ευκαιρία για ένα σημαντικό βήμα στην εκπαιδευτική τους διαδρομή. Σε ένα ταξίδι προς την επιτυχία, ωστόσο, που δεν σταματά εδώ. Αλλά, αντίθετα, θα έχει ακόμη πολλούς και διαφορετικούς σταθμούς στη ζωή τους.

Στα παιδιά μας αξίζουν συγχαρητήρια για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που έδειξαν έως τώρα. Όπως επίσης στις οικογένειες και στους καθηγητές που στάθηκαν στο πλευρό τους με αγάπη, κατανόηση και αληθινό ενδιαφέρον. Καλή αρχή, λοιπόν. Με δύναμη και αισιοδοξία!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.