Απίστευτες σκηνές με ξύλο και επεισόδια για αδέσποτα σκυλιά στη Νέα Αγχίαλο

Για το αδίκημα την απείθειας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα υπηρεσίας, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ένας 66χρονος άντρας κάτοικος Νέας Αγχιάλου μαζί με τον 32χρονο γιο του, χθες Πέμπτη 29 Μαΐου, ο οποίος κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και εξύβριση.

Προχθές το μεσημέρι, σύμφωνα με το The Newspaper.gr, κλήθηκε το δημοτικό συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου, καθώς υπήρχε καταγγελία κατοίκου της περιοχής για αγέλη επιθετικών αδέσποτων ζώων και μάλιστα ένα από αυτά επιτέθηκε και σκότωσε μια γάτα.

Πράγματι, το συνεργείο έσπευσε στο σημείο, αλλά 6 φιλόζωοι, κάτοικοι της περιοχής, αντέδρασαν έντονα στην περισυλλογή των αδέσποτων ζώων με αποτέλεσμα την εξύβριση των υπαλλήλων, καθώς τους αποκάλεσαν «δολοφόνους σκυλιών» και «παράνομους».

Μάλιστα, ο 66χρονος κατηγορούμενος πλησίασε το συνεργείο και ζήτησε τα νόμιμα έγγραφα και τη σύμβαση τους με τον Δήμο, όπως και την εντολή του Εισαγγελέα για την περισυλλογή των ζώων.

Οι υπάλληλοι του συνεργείου περισυλλογής θορυβήθηκαν και ζήτησαν τη συνδρομή της αστυνομίας. Ο 66χρονος κατηγορούμενος προσπάθησε να φυγαδεύσει ένα από τα σκυλιά, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει και ο ίδιος.

Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και ο 32χρονος γιος του, ο οποίος ενημέρωσε, από το μπαλκόνι του σπιτιού του, πως το συγκεκριμένο σκυλί που πρόκειται να περισυλλέξουν ανήκει στην ιδιοκτησία του, με τον ίδιο να κατεβαίνει στον δρόμο, για να βάλει το αδέσποτο ζώο μέσα στην αυλή του.

Όταν η αστυνομία του ζήτησε τα απαραίτητα έγγραφα που θα πιστοποιούσαν την κηδεμονία του ζώου, ο 32χρονος φώναξε στον αδέσποτο σκύλο να φύγει από το σημείο, με τον ίδιο να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση και τον αστυνομικό να τον καταδιώκει.

Ο 66χρονος πατέρας βλέποντας την αστυνομία να καταδιώκει τον 32χρονο γιο του, μπήκε μέσα στο αγροτικό του όχημα και επιχείρησε να φυγαδεύσει το παιδί του, ενώ η αστυνομία καλούσε ενισχύσεις αστυνομικών από το ΑΤ Αλμυρού. Ο 32χρονος κατηγορούμενος κατάφερε και μπήκε στη θέση του συνοδηγού, στο όχημα του πατέρα του, αλλά την πορεία τους ανέκοψε το περιπολικό, δίνοντας τέλος στην έντονη καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα του συνοδηγού, προσπαθώντας να συλλάβουν τον 32χρονο, όμως ο 66χρονος πατέρας του, βγήκε από το αγροτικό όχημα και κατευθύνθηκε προς τη μεριά του παιδιού του, προσπαθώντας να σταματήσει τη σύλληψη του, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούσαν να συλλάβουν και τον ίδιο.

Η κατάσταση έγινε τεταμένη για μια ακόμη φορά, καθώς ο 66χρονος προσπάθησε να απελευθερώσει τον γιο του και επιτέθηκε δαγκώνοντας τον αστυνομικό και στα δυο χέρια, ενώ ο 32χρονος έκανε λαβές πολεμικών τεχνών στους αστυνομικούς για να απελευθερώσει τον πατέρα του.

Οι αστυνομικοί προκειμένου να καταστείλουν την ένταση, έκαναν χρήση τις αστυνομικής ράβδου και πέρασαν τελικά χειροπέδες σε πατέρα και γιο.

Το συμβάν κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα οι υπόλοιποι τέσσερις φιλόζωοι που είχαν παραμείνει στο σημείο, φωνάζοντας και απειλώντας τις αστυνομικές δυνάμεις.

Τέλος, οι δυο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για σήμερα Παρασκευή προκειμένου να ενημερωθεί ο συνήγορος υπεράσπισης τους για τη δικογραφία και οι ίδιοι να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Παράλληλα έχει σχηματιστεί δικογραφία και για τους υπόλοιπους τέσσερις φιλόζωους (τρεις γυναίκες και ένας άντρας) που βιντεοσκόπησαν με τα κινητά τους τηλέφωνα το περιστατικό, για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

