Με θερμοκρασίες...φούρνου έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι όσοι κινούνται τους θερινούς μήνες στην Αθήνα. Η θερμική κάμερα του Up Stories περιηγήθηκε στην πρωτεύουσα μια ημέρα που η υδράργυρος δεν ξεπερνούσε τους 35 βαθμούς στην ατμόσφαιρα.

Αφόρητες ωστόσο είναι οι συνθήκες στο δρόμο, στο τιμόνι των δικύκλων, πίσω από εξατμίσεις.

Δείτε το βίντεο με τις θερμοκρασίεςπου έρχονται αντιμέτωποι τόσο οι πεζοί όσο και οι χιλιάδες αναβάτες των μηχανών που κινούνται στους δρόμους της Αθήνας.

Τα παιδιά της προεδρικής φρουράς στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος μέχρι να ολοκληρώσουν την μια ώρα υπηρεσίας, πατούν όπως δείχνει η κάμερα σε πυρωμένα μάρμαρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.