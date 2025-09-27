Οργή προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, όταν ένα 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας κατά λάθος γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού, μέσα σε παιδική χαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν σκοτεινιάσει. Την ώρα που το παιδί έπαιζε, ξαφνικά έπεσε το ρεύμα σε όλη την παιδική χαρά. Η μητέρα έτρεξε τρομαγμένη να δει τι είχε συμβεί και βρήκε την κόρη της μουδιασμένη, να κλαίει, περιγράφει το rpn.gr.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνευσε ανησυχία.

Την ώρα του ατυχήματος, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έφτασε στο σημείο και έκοψε το ρεύμα από την παιδική χαρά, το οποίο δεν επανήλθε για αρκετές ημέρες.

Οι γονείς πριν από λίγες ημέρες υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία.

Η γιαγιά του παιδιού αναζήτησε τον δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος για να του μιλήσει για το περιστατικό, ο οποίος και έδειξε ενδιαφέρον, χωρίς όμως να δώσει συνέχεια και να επικοινωνήσει με τους γονείς.

Η απάντηση που έλαβαν από τον Δήμο ήταν πως «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές».

Πηγή: skai.gr

