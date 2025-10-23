Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα με ένα νεογέννητο βρέφος μόλις ενός μήνα να καταλήγει το πρωί της Πέμπτης.

Το μωράκι μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου. Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εικόνα είναι πως το βρέφος «έφυγε» από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν, όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.

Πηγή: skai.gr

