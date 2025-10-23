Λογαριασμός
Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε βρέφος λίγων ημερών - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

Η πρώτη εικόνα είναι πως το μωρό «έφυγε» από παθολογικά αίτια -  Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

Μωρό

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα με ένα νεογέννητο βρέφος μόλις ενός μήνα να καταλήγει το πρωί της Πέμπτης.

Το μωράκι μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου. Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εικόνα είναι πως το βρέφος «έφυγε» από παθολογικά αίτια

Για το συμβάν, όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου. 

