Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το μέγεθος της συγκέντρωσης και βρήκαν ευκαιρία να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κ. Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤNews για τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα αλλά και για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη συνέχεια.

«Δυστυχώς, κάποιοι εκμεταλλευόμενοι το μέγεθος της συγκέντρωσης, βρήκαν ευκαιρία ουσιαστικά να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό που προσπάθησε να κάνει η Ελληνική Αστυνομία με τις δυνάμεις που συμμετείχαν στα μέτρα τάξης, ήταν να απομακρύνει τον κόσμο και να τον καθοδηγήσει σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, ώστε να αποχωρήσουν από την πλατεία Συντάγματος, όπου είδαμε να εμφανίζονται αυτά τα άτομα» τόνισε η κα Δημογλίδου και πρόσθεσε:

“Τα άτομα αυτά δεν ήταν από την αρχή ομαδοποιημένα, αλλά είδαμε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης να κινούνται ανάμεσα στους πολίτες και όταν ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες στο κέντρο της πόλης, να ομαδοποιούνται, να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια συντονισμένα να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις“.

“Η Ελληνική Αστυνομία βέβαια, επέλεξε ουσιαστικά να δεχτεί την πίεση αυτών των ατόμων για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος, οι υπόλοιποι διαδηλωτές θα αποχωρήσουν από το σημείο με ασφάλεια” δήλωσε η κα Δημογλίδου.

Γιατί η ΕΛΑΣ χρησιμοποίησε υδροφόρες

Σχετικά με τη χρήση των υδροφόρων της ΕΛΑΣ στην πλατεία Συντάγματος η κα Δημογλίδου τόνισε ότι επιλέχθηκε το ηπιότερο μέσο με τη χρήση του νερού για να απομακρυνθούν τα άτομα που προκάλεσαν επεισόδια. “Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους βρίσκονταν τα άτομα αυτά, γι αυτό ακριβώς και δεν μπορούσε να γίνει άλλη ενέργεια από την Ελληνική Αστυνομία προληπτικά” σημείωσε.

Η ίδια τόνισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 120 προσαγωγές και μέχρι στιγμής 27 από αυτές έχουν τροποποιηθεί σε συλλήψεις. “Συνεχίζεται βέβαια ο αριθμός των προσαγωγών, καθώς κάποια άτομα παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου και όπου διαπιστώνεται ότι δημιουργούνται προβλήματα, συλλαμβάνονται από τους αστυνομικούς” είπε.

“Παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια των προσαγωγών ότι τα άτομα αυτά δεν κινούνταν ομαδοποιημένα, αλλά είτε κατά μόνας είτε ανά δυάδες, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν μαζική η κίνησή τους ώστε να διαπιστωθεί από τους αστυνομικούς ότι κινούνται για να ενσωματωθούν με το πλήθος” κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

