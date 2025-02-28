«Νιώθω βαθύτατα συγκινημένος, γιατί 2 χρόνια μετά την τραγική εκείνη βραδιά που στέρησε τη ζωή σε τόσους νέους, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι κάθε ηλικίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και στο εξωτερικό έχουν ενώσει δυνάμεις», ανέφερε ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος έχει χάσει τον γιο του Δημήτρη στην τραγωδία των Τεμπών.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης εδώ και δύο χρόνια:

«Οι κυβερνώντες δεν ακούν καν κάποιες αγωνίες των εργαζομένων. Η Αναστασία ήταν όμως 19 ετών, σπούδαζε αισθητική στη Θεσσαλονίκη, ταξίδευε μαζί με τις ξαδέρφες της. Επέστρεφε σπίτι της αφού είχε παρακολουθήσει τα μαθήματα του μεταπτυχιακού της. Παρόλα αυτά ο υπουργός μεταφορών δήλωνε στη Βουλή και διαβεβαίωνε είναι ντροπή που θέτετε θέμα ασφαλείας. Και μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλια των πολιτών. Άραγε δεν ήξερε;Δεν του το είχε πει κανείς; Ή μήπως ήξερε και παρόλα αυτά έκανε απλά τη δουλειά του και καθησύχαζε δήθεν αγνακτησμένος», τόνισε και στη συνέχεια είπε:

«Οι κυβερνώντες καθαροί, η εταιρία πεντακάθαρη. Καμία σημασία που δεν είχε διορθωθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης. Η έκρηξη που έκαψε τα παιδιά, φυσιολογική αιτία από τη σύγκρουση και όχι κάποιο παράνομο εύφλεκτο υλικό. Όλα ένα ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Οι συγγενείς των θυμάτων αγωνίζονται για να βρουν δικαίωση. Τίποτα όμως ακόμα δυο χρόνια τώρα δεν έχει βρεθεί κανείς υπεύθυνος για αυτήν την τραγωδία για να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Και εκείνοι συνεχίζουν να μιλούν με κροκοδείλια δάκρυα και λόγια συμπόνιας».

«Αυτό το ειδεχθές έγκλημα όσο και να προσπαθήσουν δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθεί. Αυτή τη μέρα η καρδιά μας θα χτυπήσει για τα παιδιά που χάθηκαν, για τις ζωές που δεν έζησαν για τα χαμόγελα που έσβησαν, για τα όνειρα που διαλύθηκαν».

Πηγή: skai.gr

