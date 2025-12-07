Πάτρα: Δεύτερη φορά συνελήφθη ιδιοκτήτρια καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους

Συνελήφθη, τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το tempo24.gr, συνελήφθη υπάλληλος του καταστήματος και ένας ακόμη άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εξύβριση και βία. Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντόπισαν ένα 15χρονο κορίτσι, στο οποίο είχε πωλήσει η κατηγορούμενη αλκοολούχο ποτό.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο ο υπάλληλος του καταστήματος με έναν ακόμη άνδρα επιτέθηκαν λεκτικά στους αστυνομικούς και αντιστάθηκαν στον έλεγχο.

Η κατηγορούμενη, είχε συλληφθεί πριν λίγες ημέρες για το ίδιο αδίκημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

