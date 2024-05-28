Ένοχος για το αδίκημα της προτροπής σε αξιόποινες πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα, κρίθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο το στέλεχος του «Ρουβίκωνα» που είχε συλληφθεί μετά από αναρτήσεις του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την αστυνομική παρουσία έξω από το ΒΟΞ στα Εξάρχεια.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι φυλάκιση έξι μηνών με αναστολή.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία που του απαγγέλθηκε αρχικά, η οποία αφορούσε διέγερση σε τρομοκρατική πράξη βάση του άρθρου 187α του Ποινικού Κώδικα.

Η απόφαση του δικαστηρίου για μετατροπή της κατηγορίας ελήφθη μετά από ανάλογη εισαγγελική πρόταση.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του δήλωσε αθώος, ενώ ανέφερε πως πρόθεση του για τις ενέργειες του ήταν μόνο να διεκδικήσει " το δίκαιο και τη νομιμότητα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

