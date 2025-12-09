Δολοφονία τοπογράφου: Ισόβια και 6 χρόνια φυλάκισης στον 45χρονο, εννέα έτη στον συνεργό

Της Έλενας Γαλάρη

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης κι επιπλέον 6 ετών επέβαλαν οι δικαστές στον 45χρονο για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 7.500 ευρώ.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή 9 ετών για συνέργεια στο αδίκημα.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν στην εισαγγελία τα πρακτικά της δίκης και η απόφαση, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν ένας μεσίτης της Μυκόνου με τον οποίο είχε διένεξη το θύμα, ήταν ηθικός αυτουργός της δολοφονίας. Επιπλέον, ζητεί να ερευνηθεί αν έχει εμπλοκή στη δολοφονία ένας λογιστής.

Νωρίτερα, το Μεικτό Ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας είχε κηρύξει ένοχους κατά πλειοψηφία 6-1 ους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του τοπογράφου τον Ιούλιο του 2024 στο Νέο Ψυχικό.

Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν ζήτησαν ελαφρυντικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.