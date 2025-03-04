Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση 10 κρατικών αεροδρομίων, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Ο Βασικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 ορίζει ότι όλα τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν εμπορικές πτήσεις και έχουν μήκος ενόργανου διαδρόμου πάνω από 800 μέτρα πρέπει να συμμορφωθούν με τα πρότυπα πιστοποίησης κατά EASA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας).

Από τα 25 αεροδρόμια διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) οφείλουν να πιστοποιηθούν - κατά EASA - από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) τα δέκα (10), βάσει του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, και συγκεκριμένα τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης, Σύρου, Μήλου, Ιωαννίνων, Κυθήρων, Σητείας, Χίου, Καρπάθου και Λήμνου.

Τους τελευταίους 12 μήνες η ΥΠΑ και η ΑΠΑ συνεργάστηκαν συστηματικά και μεθοδικά για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, με τα αεροδρόμια να πιστοποιούνται σταδιακά:

- 24 Ιανουαρίου 2025: Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη

- 31 Ιανουαρίου 2025: Σύρος, Μήλος, Ιωάννινα

- 14 Φεβρουαρίου 2025: Κύθηρα, Σητεία, Χίος

- 28 Φεβρουαρίου 2025: Κάρπαθος, Λήμνος

Για τα δύο τελευταία υπήρξε αγαστή συνεργασία και με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται από κοινού με την Πολεμική Αεροπορία.

Η πιστοποίηση των 10 κρατικών αεροδρομίων «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας και τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών προς επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στόχος είναι η εναρμόνιση των υποδομών των αεροδρομίων και των επιμέρους επιχειρησιακών διαδικασιών λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζεται, με ομοιόμορφο τρόπο, η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας μεταξύ των κρατών-μελών και η ευθυγράμμισή τους με τα θεσπισμένα πρότυπα του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας).

Με αφορμή την πιστοποίηση, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας επισκέφθηκε σήμερα τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), όπου δήλωσε «Πρόταγμα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών. Η ολοκλήρωση της πιστοποίησης 10 αεροδρομίων, γεγονός που έπρεπε να είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, το επιβεβαιώνει. Πιστοποίηση, η οποία καλύπτει το σύνολο των υποδομών, τις διαδικασίες εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας, καθώς και τη δομή ενός σύγχρονου παρόχου αερολιμενικών υπηρεσιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.