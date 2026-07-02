Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς και τιμά τη μνήμη του Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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Πηγή: skai.gr
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