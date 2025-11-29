Συνελήφθησαν οδηγοί που έτρεχαν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με 179 και 216 χλμ

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν την Παρασκευή από την Τροχαία Αττικής για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Συγκεκριμένα, ο ένας έτρεχε με 179 χιλιόμετρα και ο δεύτερος οδηγός με 216 χιλιόμετρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

