Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθησαν οδηγοί που έτρεχαν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με 179 και 216 χλμ

Σε βάρος των δύο οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα 

Τροχαία

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν την Παρασκευή από την Τροχαία Αττικής για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Συγκεκριμένα, ο ένας έτρεχε με 179 χιλιόμετρα και ο δεύτερος οδηγός με 216 χιλιόμετρα. 

ΕΛΑΣ

ΕΛΑΣ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: οδηγοί Αθήνα σύλληψη τροχαία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark