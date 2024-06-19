Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην έξοδο της λεωφ. Κηφισού προς Πειραιά

Από την Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής», θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, σήμερα 19 και αύριο 20-06-2024 κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν τα εξής εναλλακτικά δρομολόγια:

Λ. Κηφισού (ρεύμα προς Πειραιά) - αριστερά κλάδος εξόδου προς Λ. Ποσειδώνος/ ΣΕΦ - δεξιά κλάδος εξόδου προς ΣΕΦ - κυκλικός κόμβος «Λίνμης» ΣΕΦ - δεξιά κλάδος εξόδου (υπόγεια οδός) προς Εθνάρχου Μακαρίου - αριστερά Εθνάρχου Μακαρίου προς Πειραιά.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

