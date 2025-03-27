Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Πάτρα

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 13:10, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα, δυτικά, νοτιοδυτικά της περιοχής, Χαλανδρίτσα, του Δήμου Ερυμάνθου.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 19 χιλιομέτρων, νότια της Πάτρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

